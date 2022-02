दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड स्थित संजय झा के मकान को जमीन विवाद में भू-माफिया (Land Dispute in Darbhanga) द्वारा बुलडोजर से तबाह करने और परिवार को तीन सदस्यों को जिंदा जलाकर मारने की (Land Mafia Burnt Three People Alive In Darbhanga) दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन की ओर से भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है. इसी कड़ी में भू-माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी की अध्यक्षता में जिले के पुलिस (SSP Holds Review Meeting In Darbhnaga) पदाधिकारियों की बैठक हुई. जिसमें भू-माफिया पर नकेल कसने के साथ ही आगे की कार्य योजना पर चर्चा हुई. इस दौरान एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें- Darbhanga Burning Case: पीड़ित परिवार से मिले मंत्री जीवेश मिश्रा, न्याय दिलाने का दिया भरोसा

दरभंगा में भूमाफियों पर नकेल कसने की तैयारी

बता दें कि, समीक्षा बैठक के दौरान एसएसपी अशोक प्रसाद ने पूरे जिले के सभी आला पुलिस अधिकारियों से कहा कि, अब किसी भी सूरत में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. साथ ही जिन थाना क्षेत्रों में भू-माफिया के साथ शराब माफिया की मनमानी और पुलिस की लापरवाही की सूचना मिलेगी वैसे थानाध्यक्षों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी. बैठक के दौरान सभी थानाध्यक्षों को विशेष कार्य योजना के साथ रणनीति बनाकर अपराधियों की धर-पकड़ करने और शराब माफिया पर नकेल कसने का टास्क दिया गया.

वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि, अब जिले में भू-माफियाओं को किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा. हर माफिया को चिह्नित किया जा रहा है. साथ ही उनसे जुड़े लोगों की भी पूरी सूची तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि, जिले के सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि किसी थाना क्षेत्र में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो. साथ ही शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नेटवर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- Darbhanga Burning Case: मुख्य आरोपी शिवकुमार झा मधुबनी से गिरफ्तार

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP