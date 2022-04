नई दिल्ली/दरभंगा: दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस दिवस पर उत्कृष्ट लोक प्रशासन का पुरस्कार दिया. इसी कड़ी में दरभंगा को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (One District One Product in Darbhanga) के तहत मखाना की खेती के लिए दरभंगा को पुरस्कार (Award to Darbhanga for cultivation of Makhana) मिला. जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन (PM Modi Awarded Darbhanga DM Rajeev Roshan) को दिया. प्रधानमंत्री के हाथों से पुरस्कार मिलने से जिले वासियों में खुशी की लहर है.

ये भी पढ़ें- विदेश की नौकरी छोड़ सात समुंदर पार पहुंचाते हैं मखाने का अपना ब्रांड, स्टार्टअप से इस तरह बदली किस्मत

दरभंगा के मखाना कृषकों को मिला लाभ: इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि दरभंगा जिला प्रशासन ने एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मखाना की खेती के लिए जिले के किसानों को प्रशिक्षित किया. इसके अलावा मखाना के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देकर मखाना के उत्पादन, कारोबार और लाभ में अभूतपूर्व वृद्धि की. जिसका सीधा लाभ दरभंगा के मखाना कृषकों को और उद्यानों को मिल रहा है.

उत्कृष्ट लोक प्रशासन 2021 का पुरस्कार: उन्होंने कहा कि मखाना कृषकों एवं उद्यमियों के सहयोग से जिले के समग्र विकास में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए और प्रयासों को परिणामो में बदलने के लिए 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत सरकार के लोक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दरभंगा को प्रधानमंत्री ने उत्कृष्ट लोक प्रशासन 2021 के पुरस्कार से नवाजा गया है.

ये भी पढ़ें- जल जीवन हरियाली योजना में बेहतर काम के लिए 2 जिलों को मिला है राष्ट्रपति पुरस्कार: मुख्य सचिव

मखाना उत्पादन के लिए दरभंगा देश और विदेश में चर्चित: बता दें कि दरभंगा मखाना उत्पादन के लिए देश और विदेश में चर्चित है. दरभंगा के मखाना किसान लगभग 875 तालाबों में हर साल करीब 4000 टन मखाना का उत्पादन कर रहे हैं. मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण से करीब 1.25 लाख परिवार जुड़े हैं. जिससे उनका जीवन यापन चल रहा है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP