दरभंगाः पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले को लेकर एनआईए (NIA) की टीम (NIA Raid In Darbhanga) सुबह-सुबह दरभंगा पहुंची. जहां सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र (Singhwada Police Station) के शंकरपुर निवासी मो. जाकिर के पुत्र मुस्तकीम और उसी गांव के सनाउल्लाह उर्फ आकिब के घर पर छापेमारी कर रही है. इस मामले में गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद अब एनआईए ने इसकी जांच शिद्दत से शुरू दी है. फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज पीएफआई (Popular Front of India) और गजवा ए हिंद (Ghazwa e Hind) जिहादी मॉड्यूल के दोनों एफआईआर को एनआईए ने गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अपने हाथों में ले लिया है.

अब सिर्फ एनआईए ही देखेगी मामलाः बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं एनआईए के द्वारा गजवा ए हिंद के साथ-साथ मिशन 2047 पर खास जोर दिया जा रहा है. एनआईए के द्वारा मिशन 2047 का क्या मकसद था और इसमें कौन-कौन लोग किस किस देश से जुड़े हुए हैं, सभी बिंदुओं पर जांच की शुरुआत कर दी गई है. बताया जाता कि मामले को अब सिर्फ एनआईए ही देखेगी. जरूरत के हिसाब से पटना पुलिस, एटीएस अब जांच में सिर्फ सहयोग करेगी.

संदिग्धों से पूछताछ करेगी NIA : इससे पहले पटना पुलिस और एटीएस इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज, नुरुद्दीन जंगी और मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है और इनसे पूछताछ के दौरान कई तरह के साक्ष्य भी इकट्ठा किये गए हैं. अब मिल रही जानकारी के अनुसार एनआईए द्वारा इस मामले को टेक ओवर करने के बाद एनआईए फिर से इन चारों को रिमांड पर लेकर अपने स्तर से पूछताछ करेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि एनआईए इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा कर सकती है.

क्या है मिशन 2047?: 2047 तक इंडिया इस्लामिक देश (Mission Islam 2047) बनाने की योजना है. भारत को मुस्लिम राष्ट्र (Plan To Make India An Islamic State) बनाने की साजिश के लिए इन लोगों ने 7 पेज का एक्शन प्लान (PFI Seven Page Plan) बनाया था जिसमें लिखा था, 10% मुस्लिम साथ दे तो बहुसंख्यक घुटनों पर आ जाएंगे. उनकी योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दलित ओबीसी को अलग करने की थी. इस मामले में अब तक 8 संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके है. अब 18 लोगों की एनआईए को तलाश है. अब तक मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज, अरमान मलिक, ताहिर अहमद, शब्बिर मलिक, शमीम अख्तर और इलियास ताहिर उर्फ मरगूब को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से तीन की पहले गिरफ्तारी हुई थी और जांच के दौरान और चार लोगों को पकड़ा गया था.