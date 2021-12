दरभंगा: दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (Darbhanga Medical College and Hospital) के सभी जूनियर डॉक्टर 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर (Junior Doctors on Strike for 5 Point Demands) हैं. जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. जिससे इलाज के लिए आये लोगों को भटकना पड़ रहा है. हालंकि जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने सभी के सामने अपनी मांगों को रखा, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन मिला. उनकी मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया इसलिए उन्हें कार्य का बहिष्कार करना पड़ा.

बता दें कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सभी जूनियर डॉक्टर 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. उनकी मांग है कि कोविड के द्वितीय बेव में प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो, इंटर्न स्टाइपेंड में वृद्धि हो, बॉन्ड में स्टडी लीव के प्रावधान को नियमावली में शामिल किया जाये, नीट पीजी काउंसलिंग जल्द हो इसके लिए बिहार सरकार केंद्र सरकार से पहल करे और नीट पीजी में देरी से डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए नॉन एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट की बहाली हो.

इस मामले में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार ने कहा कि कोविड-19 के दूसरे चरण के दौरान सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई थी. उसका अभी तक उन्हें नहीं मिला. जबकि इसका लाभ चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारी सहित सभी स्टॉफ को मिल गया. विगत 3 महीने से वे लोग बिहार सरकार के मंत्री और सचिव के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं. हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला. एक सप्ताह पहले एसोसिएशन के द्वारा लिखित पत्र जारी किया था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे कार्य का बहिष्कार करेंगे.

