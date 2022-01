दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में पुलिस को लूट मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने (Loot Case Disclosed In Darbhanga) मामले का खुलासा करते हुए अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 5 (Five Criminal Arrested From Darbhanga ) अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान पुलिस ने लूट के (Cash Recovered From Criminal In Darbhanga) 75 हजार रुपये समेत कई सामान बरामद किए हैं. सभी गिरफ्तार अपराधी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं. लूटकांड का खुलासा करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- पटना के दानापुर में ब्राउन शुगर के साथ 6 गिरफ्तार, स्कूल और कॉलेजों के पास युवाओं को बनाता था शिकार

दरभंगा प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि, महिला को बंधक बनाकर 50 हजार रुपये लूटने और कार से सड़क किनारे फेंक कर फरार होने वाले अंतर जिला गिरोह के पांच सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन किया है. इसी गिरोह के सदस्यों ने 31 दिसंबर को पंजाब नेशनल बैंक से 25 हजार रुपये निकालकर जा रहे युवक से भी छिनतई की थी. उन्होंने बताया कि, घटना की सूचना मिलने पर इसे गंभीरता से लेते हुए टेक्निकल सेल को लगाया गया था.

बता दें कि, टेक्निकल सेल की मदद से कमतौल के थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी सर्वेश चंद्र और सिंघवाड़ा थानाध्यक्ष अमित कुमार सिन्हा के नेतृत्व में मोतिहारी जिले में छापेमारी कर पांच अंतर जिला गिरोह के लुटेरों को गिरफ्तार किया गया. अपराधियों के पास से लूट के 75 हजार रुपये, नोट के जैसा कागज का एक बंडल, एक कैंची 5 मोबाइल और हुंडई कार बरामद की गई है. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अमरजीत महतो, अनिल कुमार, सुबोध कुमार, जितेंद्र प्रसाद एवं अमरेंद्र कुमार के रूप की गई है.

ये भी पढ़ें- पिस्तौलनुमा लाइटर दिखाकर ITI के छात्र ने लूट ली बाइक, वारदात के 11वें दिन पुलिस का खुलासा

प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि गिरोह के सदस्य बैंकों के आसपास घूमते रहते थे. जैसे ही भोले भाले नागरिक बैंक से रुपये निकालकर घर की ओर निकलते थे. उन्हें टारगेट कर प्रलोभन देकर ठगी करते थे, अगर वो पैसे देने में आनाकानी करते तो उनसे जबरदस्ती पैसे छीन लेते थे. उन्होंने बताया कि, सभी अपराधी पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला के केसरिया थाना क्षेत्र के चांद परसा गांव के रहने वाले हैं. प्रभारी एसएसपी ने बताया कि, गिरोह के सदस्यों के द्वारा दरभंगा जिला समेत कई अन्य जिलों में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है. अपराधियों द्वारा अन्य किन जिलों में लूट की घटना को अंजाम दिया है, इसकी पूछताछ की जा रही है. वहीं, इस मामले के उद्भेदन में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP