दरभंगा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो दिवसीय मिथिलांचल दौरे पर हैं. पटना से हेलीकॉप्टर से सबसे पहले सीएम कुशेश्वरस्थान (CM Nitish Visits To Kusheshwar Asthan) के फुहिया पहुंचे, जहां उन्होंने नदी पर बन रहे तटबंध का निरीक्षण किया. उसके बाद मुख्यमंत्री ने कुशेश्वरस्थान में जलवायु अनुकूल खेती की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया. साथ ही कहा कि डीएमसीएच में ही बिहार का दूसरा एम्स (Bihar Second AIIMS In Darbhanga) बनेगा.

मुख्यमंत्री कुशेश्वरस्थान के नंदकिशोर उच्च विद्यालय के मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. जन संवाद कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं सीएम के समक्ष रखीं. नीतीश कुमार ने भी लोगों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया. बिहार उपचुनाव में जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कुशेश्वरस्थान (Kusheshwar Asthan By Election) की जनता के प्रति अपना आभार (Nitish Give Thanks People Of Kusheshwar Asthan) व्यक्त किया है.

कुशेश्वरस्थान के नंदकिशोर उच्च विद्यालय मैदान से आम लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि, 'इसके पहले कुशेश्वरस्थान आने पर यहां की भीषण बाढ़ और जलजमाव की समस्या को काफी नजदीक से देखा था. उसी समय जल संसाधन मंत्री संजय झा से बात की थी और कुशेश्वरस्थान को जलजमाव और बाढ़ की समस्या से जितना हो सके उतना निजात दिलाने की योजना पर काम शुरू करने को कहा था.'

"योजनाओं पर कई जगहों पर काम शुरू हो चुका है. कई बांधों और सड़कों का काम चल रहा है. कई बांधों और सड़कों की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, जिस पर आज से ही जल संसाधन विभाग ने काम शुरू कर दिया है. जलवायु अनुकूल खेती की कई परियोजनाएं यहां शुरू की जा रही है."- नीतीश कुमार,सीएम,बिहार

मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'कुशेश्वरस्थान का इलाका चौर का इलाका है. नीची जमीन होने की वजह से यहां अधिकतर जगहों पर पानी लगा रहता है, जिसकी वजह से यहां सामान्य खेती नहीं हो पाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए जलवायु अनुकूल खेती की कई परियोजनाएं यहां शुरू की जा रही है. किसानों को इससे काफी फायदा होगा.'

बता दें कि, कुशेश्वरस्थान के बाद सीएम नीतीश का दरभंगा के डीएमसीएच भी जाने का कार्यक्रम था. दरभंगा में बिहार के प्रस्तावित दूसरे एम्स का निर्माण शुरू होना है. 2015 में बिहार के दरभंगा में दूसरा एम्स बनाने की मंजूरी मिली थी. सीएम ने कहा कि, जिस भी जिले में जाते थे वहां के लोग कहते थे कि एम्स हमारे जिले में ही बना दीजिए. हमने कहा एम्स दरभंगा में ही बनेगा. बिहार में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में बना था और उसके बाद दूसरा दरभंगा में बना था. इसी तरह जब पटना में पहला एम्स बना तो फैसला लिया गया कि, दूसरा एम्स दरभंगा में ही बनना चाहिए.

मुख्यमंत्री दरभंगा एम्स की जमीन का निरीक्षण भी करेंगे. साथ ही सीएम ने दावा किया है कि जल्द ही एम्स का शिलान्यास होगा और काम भी शुरू होगा. मुख्यमंत्री के दरभंगा दौरे में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी और गौड़ाबौराम की विधायक स्वर्णा सिंह समेत एनडीए के कई नेता और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.

गुरुवार को दरभंगा में सीएम ने कईन योजनाओं का शुभारंभ किया. वहीं शुक्रवार को मधुबनी जिले में भी कई योजनाओं का कार्यारंभ करेंगे. सीएम ने चुनावी सभाओं में जनता से वादा किया था कि, जीत के बाद उनसे मिलने आएंगे. इस कारण मुख्यमंत्री गुरुवार को सबसे पहले कुशेश्वस्थान पहुंचे हैं. वहां लोक संवाद का आयोजन में सीएम शामिल हुए. मुख्यमंत्री मधुबनी में रात्रि विश्राम करेंगे और 17 दिसंबर को जयनगर में जल संसाधन विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे. उसके बाद सीएम पटना लौट जाएंगे.

बता दें कि डीएमसीएच के पास कुल 275 एकड़ जमीन है. दरभंगा एम्स को डीएमसीएच की 200 एकड़ जमीन पर बनाया जाना है. जिसका भूमि हस्तांतरण बिहार सरकार ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को कर दिया है. केंद्र सरकार पहले ही एम्स के लिए बजट स्वीकृत कर चुकी है. अब जमीन पर मिट्टी भराई का काम खत्म होने के बाद बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी.

