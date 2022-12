दरभंगा: बिहार के दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का झांसा देकर (Fraud of job in health department in Darbhanga) फ्रॉड करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों की राशि ठगने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है.सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है. टीम गठित कर ठगी गैंग के सदस्य राहुल कुमार को गिरफ्तार कर गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है.



पुलिस गिरोह के सरगना की तलाश कर रही है : सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि बताया कि ओपी प्रभारी सरवर आलम ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस परिसर के पास से गिरोह में शामिल एक युवक को दबोचा. जिसकी पहचान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल निवासी राहुल कुमार के रूप में की गई है. उसके पास से कई कागजात और मुहर बरामद किया गया है. पूछताछ के क्रम में पता चला कि गिरोह के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं. पुलिस गिरोह के सरगना की तलाश कर रही है.

ठगी करने की बात स्वीकारी : अमित कुमार ने कहा कि पूछताछ में राहुल ने नौकरी देने के नाम पर लाखों की ठगी करने की बात स्वीकारी है. उसने पुलिस को बताया कि वह डीएमसीएच के छात्रावास में मेस चलाता है. वहां उसकी मुलाकात प्रवेश कुमार सिंह नामक युवक से हुई. प्रवेश ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. राहुल ने बताया कि लाखों कमाने के लालच में वह उसके गिरोह में शामिल हो गया. बेंता चौक के रजनीश कुमार के अलावा उसने नौकरी दिलाने के नाम पर कई अन्य लोगों से पैसे लिए.

"स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने के नाम पर ठगी के आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. राहुल के हाथ आने के बाद पुलिस को प्रवेश कुमार सिंह के अलावा गिरोह के अन्य ठगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है." -अमित कुमार, सदर डीएसपी, दरभंगा