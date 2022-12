पटनाः पूरे देश में मानव तस्करों का जाल पसरा हुआ (Human Trafficking In Bihar) है. बिहार के कई जिलों से लड़कियों को बहला-फुसलाकर मानव तस्कर दूसरे राज्यों में बेच देते हैं. ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा पटना पुलिस ने किया है. इस दौरान दरभंगा की रहने वाली 4 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करों से मुक्त कराया (4 Minor Girls Rescue In Patna From Human traffickers ) गया. इस दौरान एक मानव तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रेस्क्यू की गई सभी नाबालिगों को देर रात आशा किरण सेल्टर होम भेज दिया है. वहीं पुलिस की सूचना पर मुक्त करायी गई लड़कियों के परिजन भी पटना पहुंच चुके हैं.

"समस्तीपुर से रेल के जरिये यह नाबालिग लड़कियां राजेन्द्र नगर जंक्शन भटकते-भटकते पहुंच गई. राजेंद्र नगर जंक्शन के पास लड़कियों को भटकता देख स्थानीय दुकानदारों ने पत्रकार नगर पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने जंक्शन परिसर के बाहर के दुकानदारों के सहयोग से इन सभी नाबालिगों को मुक्त कराया."-मनोरंजन भारती, पाटलीपुत्र थाना क्षेत्र

दुकानदारों की सूचना पर मुक्त हई लड़कियांः गुप्त सूचना के आधार पर पटना के पत्रकार नगर थाना की पुलिस टीम ने राजेन्द्र नगर जंक्शन के पास से दरभंगा की रहने वाली चार नाबालिग युवतियों को आसपास के दुकानदारों के सहयोग से मुक्त कराया. सभी लड़कियों को तत्काल आशा किरण सेल्टर होम भेज दिया गया है.

पड़ोसी ही निकला मानव तस्करः दरभंगा की रहने वाली चार नाबालिग लड़कियां तीन दिन पहले अपने ही घर के नजदीक रहने वाले भोला नाम के युवक के झांसे में आकर घर से भाग निकली और भोला के साथ समस्तीपुर पहुंच गई. इसी बीच लड़कियां के परिजनों की ओर से भोला के खिलाफ नेम्ड एफआईआर दर्ज करा दी गई. इसकी जानकारी मिलते ही भोला इन सभी चार नाबालिग युवतियों को छोड़कर फरार हो गया. मामले में पुलिस की ओर की गई कार्रवाई के दौरान नेम्ड एफआईआर के आधार पर भोला को दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया.

दरभंगा में परिजनों ने किया था केसः वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए दरभंगा की रहने वाली एक नाबालिग की मां ने बताया कि वे दरभंगा में फेरी कर अपने परिवार का पालान पोषण करती थी. घर के बगल के रहने वाले एक युवक के झांसे में आकर उसकी बेटी सहित अन्य तीन लड़कियां दरभंगा से घर छोड़कर भाग निकली. हालांकि दरभंगा पुलिस ने परिजनों द्वारा लिखित एफआईआर के आधार पर कार्रवाई करते हुए भोला को दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया और समस्तीपुर से भटक कर पटना के राजेंद्र नगर जंक्शन के बाहर पहुंची उनकी बेटी सहित अन्य तीन नाबालिग लड़कियों को पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया.

