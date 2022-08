बक्सर: बिहार के बक्सर में किशोर के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण का मामला (unnatural sexual abuse with teenager in Buxar ) प्रकाश में आया है. बताया जाता है कि 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने 13 वर्षीय किशोर के साथ गंदा काम किया. यह घटना सिमरी थाना क्षेत्र की है. जब बच्चे ने परिजनों को मामले की सत्यता बताई तो सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज (crime in buxar) कराई गई. घटना की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वहीं, पुलिस गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है.

बहला फुसलाकर किया गंदा कामः सिमरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोर को बहला फुसलाकर उसके साथ 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने अप्राकृतिक यौनाचार किया. आरोपी व्यक्ति पेशे से अमीन है और जमीन मापी का काम करता है. किशोर के साथ गंदा काम करते हुए किसी ने फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल (Video of molestation goes viral in social media) कर दिया. आरोपी व्यक्ति का नाम उमा साहू है.

फरार है आरोपीः घटना के बाद जब वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो बच्चे के परिजनों के हाथ लगी, तब परिजनों ने बच्चे से भी मामले की जानकारी ली. इसके बाद पीड़ित किशोर की मां ने सिमरी थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. घटना को अंजाम देने के बाद मामला सब की जानकारी में आने पर आरोपी व्यक्ति फरार हो गया. पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

क्या कहते हैं अधिकारीः इस घटना को लेकर सिमरी थाना प्रभारी सुनील कुमार निर्झर ने बताया कि, 'पीड़ित किशोर की मां ने बच्चे के अप्राकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज कराया है. आरोपी उमा साहू की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा'. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को लेकर ग्रामीणों में आरोपी अमीन के खिलाफ काफी आक्रोश है.

