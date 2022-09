बक्सर : बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुन्नी गांव (Chunni village of Mufassil police station of ​​Buxar) में चोरों ने घर में घुसकर उसके जीवन भर की बचत चुरा ली (Thieves took away the lifetime earnings of the laborer in Buxar). चोरों ने उसकी लाखों रुपये की संपत्ति चुरा ली. चोरी की घटना रविवार की रात की है. सुबह में जब घरवाले जागे तो उन्होंने घर का सामान इधर-उधर बिखरा पाया. जब घर की जांच की तो मोबाइल, गहने और रुपये गायब थे. इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे चुन्नी गांव के सरपंच वीर बहादुर सिंह ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

चोरों की आतंक से परेशान : जिले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से हर कोई परेशान है. गश्ती के नाम पर पुलिस की गाड़ियां मुख्य सड़क के चौराहे पर खड़ी रहती हैं और चोर आराम से चोरी कर निकल जाते हैं. घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक चुन्नी गांव निवासी सुरेंद्र गोंड़ के घर में रविवार की रात अज्ञात चोर घुस गए और ब्रीफकेस में रखे गहने, 10 हज़ार रुपये नकद और मोबाइल फोन चुरा लिए.

दूसरे राज्य में करता है मजदूरी : सुरेंद्र दूसरे राज्य में मजदूरी करता है. घर में केवल महिलाएं ही थीं. रविवार की रात सब खा पीकर सो गए तो चोर उसके घर में घुसे और इस घटना को अंजाम दिया. थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है. पीड़ित से प्राप्त आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

