बक्सरः बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, यहां न्यूनतम तापमान में रोजाना गिरावट दर्ज की जा रही है. प्रदेश के सभी जिलों में भी कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बक्सर डीएम अमन समीर (DM Aman Sameer) ने बच्चों का ख्याल रखते हुए स्कूल के समय में बदलाव (Schools Timing Change In Buxar) कर दिया है. ताकि बच्चों को बहुत सुबह उठकर स्कूल ना जाने पड़े.

मौसम विज्ञान केन्द्र, पटना के मुताबिक अगले कुछ घंटे में प्रदेश में शीतलहर और बढ़ने की संभावना है. ऐसे में हालात को देखते हुए बच्चों को शीतलहर के प्रभाव से बचाने के लिए डीएम अमन समीर ने सभी सरकारी और निजी स्कूल में पठन पाठन का कार्य सुबह 9 बजे से करने का आदेश जारी किया है.

डीएम का यह भी आदेश है कि 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक के लिए ये समय लागू रहेगा. मौसम विज्ञान केन्द्र ने जानकारी दी है कि सतह से एक किमी ऊपर पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बने होने से एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र समुद्रतल से 1.5 किमी तक बना है. परिस्थियों को देखते हुए औरंगाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, गया, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा सहित अन्य जिलों में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है.



मौसम विभाग के अनुसार बिहार के चार जिलों के तापमान इस प्रकार हैं.

जिला/शहर न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान

पटना 6.7 डिग्री C 21.2 डिग्री C

भागलपुर (अनुमान) 10 डिग्री C 23 डिग्री C

गया (अनुमान) 6 डिग्री C 22 डिग्री C

मुजफ्फरपुर 6.5 डिग्री 20.6 डिग्री C



