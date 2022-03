बक्सर: बिहार के (Crime in Buxar) बक्सर में शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण (Sexual Abuse of a Girl in Buxar) करने का मामला समाने आया है. आरपीएफ जवान रंजीत मिश्रा पर एक युवती ने यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई है. लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही पीड़िता ने महिला थानाध्यक्ष पर कई गम्भीर आरोप लगाते हुए, बिहार के डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है. जिसके बाद बक्सर पुलिस आरपीएफ जवान को गिरफ्तार करने के लिए आंध्रप्रदेश जाने की तैयारी कर रही है.

साजिश में सहेली भी शामिल: 'मेरी सहेली की शादी भोजपुर जिले के कारनामेपुर में हुई है. वहां से जब मेरी सहेली अपने मायके आई तो मुलाकात के दौरान मेरी सहेली ने अपने देवर रंजीत कुमार मिश्रा जो आरपीएफ में कार्यरत है. शादी कराने की बात कहकर मेरे मां-बाप को पहले विश्वास में लिया. उसके बाद अपने देवर से फोन पर बात करवाई. आरपीएफ जवान जिला मुख्यालय के एक होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसके कुछ दिन बाद जुलाई महीने में रिजर्वेशन करा कर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के कांवली में जहां वो नौकरी करता है. 15 दिनों तक शारीरिक सम्बन्ध बनाया और फिर आरा स्थित अपने भाई लक्ष्मण मिश्रा एवं भाभी के घर छोड़ दिया. अब शादी से इनकार कर रहा है.' - पीड़िता

पीड़िता ने महिला थाना पर लगाया गंभीर आरोप: पीड़िता ने बताया कि लगतार महिला थाना का चक्कर लगाए जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था. कभी गार्जियन को लेकर आने की बात कही जा रही थी तो कभी 25 हजार रुपए की डिमांड. वहां पदस्थापित महिला कांस्टेबल ने मामला सुलझाने में सहयोग नहीं किया. जिसके बाद बक्सर पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह से मिलकर न्याय के लिए गुहार लगाई तो एसपी ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. उसके बाद भी कई दिनों तक टालमटोल करने के बाद एफआईआर दर्ज किया गया.

पीड़िता ने बताया कि अब महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा दूसरे लड़के से शादी करने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है. हार-थककर डीजीपी से मुलाकात की. उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. हालांकि डीजीपी ने आरपीएफ जवान पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है. इस मामले में पीड़िता द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर सफाई देते हुए महिला थानाध्यक्ष ने कहा कि- 'आरोपी बेबुनियाद है. मेडिकल कराने के बाद जांच में विलंब हुई है. आरपीएफ जवान को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर बक्सर लाने की तैयारी पुलिस कर रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.'

'हर हाल में होगी आरपीएफ जवान की गिरफ्तारी': आरपीएफ जवान की गिरफ्तारी में पुलिस की लापरवाही को लेकर जब एसपी नीरज कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि- 'आरपीएफ जवान की गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया है. हर हाल में आरोपी जवान की गिरफ्तारी होगी. पुलिस इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली है. वर्तमान में आरोपी जवान आंध्र प्रदेश में पदस्थापित है. सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है.'

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

