बक्सर: राजपुर थाना क्षेत्र के बक्सर-कोचस मुख्य पथ (Accident In Buxar Cochas Main Road ) पर नया रोड मोड़ के समीप बस और कार (Collision Between Bus And Car In Buxar) के बीच सीधी भिड़ंत होने से दो लोगों की मौत (Two People Died In Buxar Road Accident) हो गयी है. वहीं कई लोग घायल हो गए हैं. जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन साढ़े आठ बजे बसही नई सड़क से होकर कार चालक ने जैसे ही बक्सर-कोचस मुख्य पथ पर प्रवेश किया. उसी समय अचानक कोचस की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी. इस घटना में डॉ संतोष कुमार सिंह (43 वर्ष) और सवार राजपुर निवासी कामेश्वर सिंह की मौत हो गई है.

दो लोगों की मौत: टक्कर होते ही कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी. डॉ संतोष कुमार सिंह (43 वर्ष) बक्सर के आईटीआई फील्ड के समीप निजी नर्सिंग होम चलाते थे. इसके अतिरिक्त बस में सवार राजपुर निवासी कामेश्वर सिंह भी बुरी तरह घायल हो गए जिनका राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

कई लोग जख्मी: घटना के बाद बस भी सड़क के किनारे गड्ढे गिर गई. वहीं बस में सवार यात्री मामूली रूप से जख्मी हुए हैं. इस घटना के बाद मृतकों के घरों में कोहराम मचा है. राजपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही जाप नेता सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण किया.

रफ्तार का कहर: बता दें कि बक्सर में आए दिन रफ्तार का कहर देखने को मिलता है. इससे पहले पिछले महीने भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था. बस और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हुई थी. भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे. घटना कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 84 की थी. वहीं आज फिर एक बड़े सड़क हादसे ने दो जिंदगियों को लील लिया.

