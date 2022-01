बक्सर : बिहार के बक्सर जिले में बुधवार को रफ्तार का कहर देखना को (Road Accident In Buxar) मिला है. जहां पेट्रोल टंकी के पास भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. चार लोगों की हालत गंभीर बतायी जा रही है, सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.





ये भी पढ़ें : बक्सर में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां.. बिना मास्क के बाहर निकल रहे लोग

घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के दलसागर गांव के समीप की है. प्रत्यक्षदर्शी संजय सिंह ने बताया कि बक्सर पटना फोरलेन पर पटना की तरफ जा रही एक लग्जरी कार दलसागर गांव के समीप पेट्रोल टंकी के पास पहुंची. वहां, निर्माणाधीन सड़क पर जैसे ही चालक की नजर पड़ी, उसने अचानक ब्रेक लगा दिया. इसके बाद वाहन कई बार लुढ़कते हुए रास्ते से जा रहे एक व्यक्ति पर जा गिरी. हादसे में घटनास्थल पर ही उसकी मौत (One Died in Road Accident In Buxar) हो गई.

स्थानीय लोगों ने गाड़ी के अंदर फंसे 4 लोगों को किसी तरह से बाहर निकालकर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, इस घटना की पुष्टि करते हुए नगर थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं. सभी घायलों को थाना के वाहन से ले जाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें- बिहार में भी लगा नाइट कर्फ्यू, 8वीं तक स्कूल बंद, सीएम नीतीश का जनता दरबार भी स्थगित



बता दें कि जिले में आये दिनों सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है. सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग के अधिकारी गांव- गांव तक अभियान चलाकर जिले वासियों को जागरूक करने में लगे हुए हैं. बावजूद इसके रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है. जिसके कारण असमय ही लोगों की जान जा रही है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP