बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के प्रताप सागर तथा चिलहरी गांव में रविवार को एक जंगली सूअर के हमले (wild boar attack in buxar) में पांच लोग जख्मी हो गये. इलाज के दौरान देर रात एक व्यक्ति की मौत (one person died in wild boar attack in buxar) हो गई जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. इस घटना के बाद दोनों गांवों के ग्रामीण आतंकित हैं. जंगली सूअर से बचाव के लिए लोग घरों में दुबके हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्रामीणों पर हमला करने के बाद सूअर चिलहरी गांव के बधार में जाकर छिप गया है.







सूअर ने अचानक किया हमला: घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक रविवार शाम 5 बजे जंगली सूअर अचानक चिलहरी की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग-84 के किनारे स्थित प्रताप सागर गांव के एक टोले में पहुंच गया. वहां रामाशीष महतो की पत्नी रामावती देवी (40 वर्ष) त्रिवेणी महतो (85 वर्ष) एवं गोलाई महतो के 9 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार को जख्मी कर दिया. ग्रामीणों ने सूअर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह चिलहरी गांव की तरफ भाग निकला. वहां भी उसने दो लोगों को जख्मी कर दिया.

क्या कहते हैं अधिकारी: घायलों में त्रिवेणी महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई है जबकि सन्नी कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है. उनका इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना की सूचना देने बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे. इस घटना को लेकर नया भोजपुर ओपी के एसएचओ ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है. सरकारी प्रवधान के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा. जंगली सूअर को पकड़ने को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने असमर्थता जतायी और कहा कि यह तो वन विभाग के अधिकारी बताएंगे. वन विभाग के रेंजर के मोबाइल पर फोन किया गया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया.

गौरतलब है कि इस घटना के बाद पूरे इलाके के लोग डरे और सहमे हुए हैं. चैत्र महीने में रवि फसल की कटनी जोरशोर से चल रही है लेकिन जंगली सूअर के आतंक से घर से कोई बाहर तक नहीं निकल रहा है. सभी अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबके हुए हैं. इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वन विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाने के चलते लोगों में रोष है.

