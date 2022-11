बक्सर: बिहार के बक्सरमें एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक विश्वासघाती दोस्त ने अपने दोस्त की मां के साथ अवैध संबंध बनाया. जब आरोपी का इससे भी मन नहीं भरा तो पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर (Molestation Case In Buxar) दिया. ये मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़िता ने मामले की शिकायत महिला थाने (Molestation With Woman In Buxar ) में की. जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया.

पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल: जानकारी के मुताबिक ब्रम्हपुर थाना क्षेत्र के एक युवक ने अपने ही दोस्त की मां के साथ घिनौनी हरकत कर उसका वीडियो वायरल कर दिया. पीड़िता और उसके परिजनों का जब इसकी जानकारी मिली तो मामले की शिकायत महिला थाने में कर दी. जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के गिरफ्त में आरोपी युवक: महिला थानाध्यक्ष कंचन कुमारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि बेटे का दोस्त रमेश कुमार (बदला हुआ नाम) उसके घर आता जाता रहता था. इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता के बीच नाजायज संबंध बन लिया. पीड़िता के परिजनों को दोनों के बीच के अवैध रिश्ते की भनक लग गयी और वे इसका विरोध करने लगे.

आरोपी ने पहले ही महिला के साथ अंतरंग संबंध का वीडियो बना लिया था. जब पीड़िता के परिजन दबाव बनाने लगे तो आरोपी ने अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया. इसके बाद पीड़िता शिकायत लेकर थाने पहुंची.

"ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है. पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्जकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया गया. फिलहाल वह जेल में है. मामले की जांच चल रही है" - कंचन कुमारी, महिला थानाध्यक्ष