बक्सर: बिहार के बक्सर जिले से गणतंत्र दिवस के मौके पर एक दर्दनाक हादसे (Accident In Buxar) की खबर समाने आयी है. जहां जिले के नाथपुर प्राथमिक स्कूल में झंडोत्तोलन के दौरान (electrocution in Buxar during flag hoisting) पाइप में करंट आने से एक बच्चे की मौत हो गई (Death of Child Due To Electrocution In Buxar). इस घटना में 4 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं. घटना के बाद पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है. इस मामले पर विधायक संजय कुमार तिवारी ने भी (MLA Sanjay Kumar Tiwari Expressed Grief) दुख जताया. उन्होंने प्रशासन से घायल बच्चों के समूचित इलाज की व्यवस्था करने की मांग की. साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की जिला प्रशासन से मांग की है.

शोक संवेदना व्यक्त करते हुए बक्सर सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने कहा कि घटना बेहद दुखदाई है. हमारी पूरी सहानुभूति छात्र के परिवार के साथ है. विधायक ने प्रशासन से घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था और घटना के कारणों की जांच कर लापरवाह बिजली विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करने करने की मांग की है.

देखें वीडियो

दरअसल, जिले के नाथपुर प्राथमिक विद्यालय में 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के दौरान लगाए जा रहे लोहे की पाइप में ही बिजली की करंट आ गई. जिसके चपेट में स्कूल के बच्चे आ गए. इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई. जबकि, 4 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए है. जिनका इलाज बक्सर सदर हॉस्पिटल में किया जा रहा है. हादसे में एक शिक्षक भी घायल हुए हैं. इस घटना के बाद जिले में हड़कंप मच गई है. वहीं, छात्रों के परिजनों का रो-रोकर बहुत बुरा हाल है.



