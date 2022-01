बक्सर: बक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. उत्तर प्रदेश से बिहार में जाली नोटों की खेप सप्लाई करने से पहले ही पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है. यहां जाली नोटों की खेप पकड़ी (counterfeit notes recovered in Buxar) गयी है. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार (two smugglers arrested in buxar) किया है, उससे पूछताछ कर इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

48 घंटे पहले से बक्सर पुलिस ने यूपी में डाला था डेरा

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह (Buxar SP Neeraj Kumar Singh) को इस बात की भनक पहले ही मिल गई थी कि तस्कर उत्तर प्रदेश से बिहार में जाली नोटो की बड़ी खेप की सप्लाई करने की तैयारी में हैं. इसे देखते हुए एसपी ने बक्सर पुलिस की टीम को यूपी में 48 घंटे पहले से ही डेरा डालने का निर्देश दिया था. साथ ही बॉर्डर इलाकों में सभी थानेदारों को एलर्ट किया गया था. बक्सर अनुमण्डल के तमाम बॉर्डर इलाकों में पुलिस की तत्परता को देख जाली नोटों के तस्कर डुमरांव अनुमण्डल के चक्की ओपी के दियारा इलाके से बिहार की सीमा में प्रवेश कर गए. पहले से अलर्ट पुलिस कर्मियों ने उन्हें बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें: बक्सर जहरीली शराब कांड: नशीला जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी 6 लोगों की मौत- SP

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जाली नोटों की खेप चक्की ओपी क्षेत्र से बरामद हुआ है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़े पैमाने पर जाली नोटों को तस्करों द्वारा खपाने की तैयारी है. इसी कड़ी में तस्कर बिहार में भी जाली नोटों की एक बड़ी खेप सप्लाई करने के फिराक में थे तभी बक्सर पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

ये भी पढ़ें: पीड़ित लड़की को इंसाफ का इंतजार, कहा- 3 महीने बाद भी न कोई देखने आया और न ही दोषी पकड़े गए

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP