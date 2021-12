बक्सर: भाजपा के संस्थापकों में शामिल तथा गुजरात के पूर्व राज्यपाल (Former Governor of Gujarat) स्व. कैलाशपति मिश्र (Late Kailashpati Mishra) की याद में बक्सर में कैलाश स्मृति पर्व सह सम्मान समारोह (Kailash Smriti Parv cum Honoring Ceremony in Buxar) का आयोजन किया गया. जिले के श्याम उत्सव वाटिका में समारोह का आयोजन किया गया.

कैलाश स्मृति पर्व सह सम्मान समारोह का उद्घाटन सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया. वो मुख्य अतिथि भी थे. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा तथा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार तिवारी समारोह में शामिल हुए.

कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंत्रियों ने कैलाशपति मिश्र के जीवन पर प्रकाश डाला. बता दें कि स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र का जन्म स्थान बक्सर ही है. जिले के डुमरांव अनुमंडल के सिमरी प्रखंड के दुधारचक गांव में उनका जन्म हुआ था. कैलाशपति मिश्र को भाजपा बिहार का भीष्म पितामह कहा जाता है. कैलाशपति मिश्र ने भाजपा संगठन के लिए बहुत ही विशेष रूप से कार्य किया.

'कैलाशपति मिश्र की ही देन है कि भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत हुई है. हमलोग सरकार में हैं.' - तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री

'भाजपा उत्थान में उनका जो योगदान है, उसे भूला नहीं जा सकता.' - शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री

शाहनवाज हुसैन ने पटना के किसी खास जगह पर कैलाशपति मिश्र की आदमकद प्रतिमा लगाने की भी मांग की. कार्यक्रम में कैलाश मिश्र चेतना परिषद के संयोजक शशि भूषण, स्मृति पर्व आयोजन समिति के सचिव मिथिलेश पांडेय भी शामिल हुए.

