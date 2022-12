बक्सर: बिहार के बक्सर में औद्योगिक थाने की पुलिस ने छापेमारी कर जन वितरण प्रणाली दुकानदार (Police Raid At Ration Dealers House In Buxar) के घर से हथियार और इस्तेमाल किए गए कारतूस बरामद (Arms found In Ration Dealers House In Buxar) किया. मामले में पुलिस ने डीलर को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बाद छोड़ दिया. पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है. ये मामला थाना क्षेत्र के बड़का गांव का है.

दो देसी कट्टा और कारतूस मिला: इस मामले में जानकारी देते हुए औद्योगिक थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह गुप्त सूचना मिली कि बड़कागांव निवासी डीलर उमेश मिश्रा अपने घर में हथियार छिपाकर रखा हुआ है. सूचना के आलोक में छापेमारी करते हुए पुलिस ने डीलर के घर पर भूसे छिपाकर रखे गए 2 देशी कट्टा और 4 मिसफायरस कारतूस बरामद किए.

"बड़कागांव निवासी डीलर उमेश मिश्रा के घर छापेमारी के दौरान अवैध हथियार मिला था. डीलर को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है. जिस घर से हथियार बरामद हुआ है. वह घर का बाहरी हिस्सा है. उन्हें फंसाने के लिए कोई भी हथियार रखा जा सकता है. डीलर उमेश मिश्रा ने भी छापामारी में पुलिस का पूरा सहयोग किया" -मुकेश कुमार, औद्योगिक थानाध्यक्ष



पूछताछ के बाद राशन डीलर को छोड़ा: पुलिस ने इस मामले उमेश मिश्रा को हिरासत में ले लिया. जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. थानाध्यक्ष ने बताया कि जिस घर से हथियार बरामद हुआ है. वह घर का बाहरी हिस्सा है. उन्हें फंसाने के लिए कोई भी हथियार रख जा सकता है. डीलर उमेश मिश्रा ने भी छापामारी में पुलिस का पूरा सहयोग किया. उन्हें आशंका भी नहीं थी कि उनके भूसे के घर से हथियार बरामद हो जाएगा. पुलिस उनके बारे में पूरे गांव में पूछताछ किया तो गांव के लोगों ने इस मामले में डीलर उमेश मिश्रा का समर्थन किया. ऐसे में पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.