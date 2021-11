बक्सर: बिहार के बक्सर जिले में एक महिला की गला रेतकर हत्या ( Husband Tried To Kill Wife ) करने की कोशिश हुई है. गला रेतने का आरोप महिला के पति ( Husband Slit Throat of Wife In Buxar ) पर लगा है. इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

जानकारी के अनुसार, औद्योगिक थाना इलाके के सारिमपुर काली मंदिर ( Sarimpur kali Mandir ) के पास एक विवाहिता को गंभीर रूप से जख्मी हालत में बरामद किया गया. महिला का गला आगे से रेता हुआ था और उससे तेजी से रक्त बह रहा था.

देखें वीडियो

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए तत्काल बक्सर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया और बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया.

बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल महिला रोहतास जिला के पीपरी नटवार की रहने वाली है. जानकारी के अनुसार, वह अपने पति के साथ बक्सर आयी थी. इसी क्रम में उसका पति उसे लेकर सरिमपुर काली मंदिर के पास चला गया, जहां पर उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर वार कर दिया.

पत्नी जब तक कुछ समझ पाती तब तक वह उसे घायल कर मौके से फरार हो गया है. गभीर हालत में महिला सड़क पर तड़प रही थी. इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी. लोगों ने तत्काल स्थानीय थाना पुलिस को इस बात की जानकारी दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तड़प रही महिला को बक्सर सदर अस्पताल पहुंचाया. महिला के अनुसार, उसका पति काफी अय्याश किस्म का है. हर समय उसके साथ मारपीट करता रहता है.

महिला का कहना है कि उसको जान से मारने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह बाल-बाल बच गई. फिलहाल महिला के बयान पर पुलिस मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल औद्योगिक थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

