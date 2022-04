बक्सर: बिहार के बक्सर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई (Car Overturn in ditch at Buxar) है. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई (man died in road accident) है. जबकि दो गंभीर रूप से घायल है. घटना चौसा बक्सर मुख्य मार्ग के लाडूपुर के समीप हुआ है. बताया जा रहा है कि हादसे में कार पर सवार तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे. स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन एक व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया.



कार ने कई बार पलटी मारी: जानकारी के अनुसार चौसा से बक्सर की तरफ आ रही एक लग्जरी कार लाडूपुर के नारा के समीप अनियंत्रित हो होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई. कार काफी रफ्तार में थी. ऐसे में एक बार नियंत्रण खोने के बाद कार चालक दोबारा नियंत्रण नहीं कर सका. जिसके कारण कार कई बार पलटी मारते हुए सड़क के किनारे गड्ढे में चली गई. इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. वहीं कार में सवार तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया: स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. जिसकी पहचान साबिर अंसारी (25) पिता रफीक अंसारी के रूप में हुई है. मुफस्सिल थानाध्यक्ष अमित कुमार (Mufassil SHO Amit Kumar) ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कार सवार दूसरे लोगों से पूछताछ की जाएगी. जिसके बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.



बता दें कि पिछले 4 महीने के अंदर सड़क दुर्घटना में अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है. रफ्तार की कहर पर ब्रेक लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. उसके बाद भी सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

