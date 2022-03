बक्सरः सिमरी प्रखंड की गायघाट पंचायत (Gaighat Panchayat of Simri Block) के चुन्नीटांड़ गांव में सोमवार को चूल्हे की चिंगारी से लगी आग की चपेट में आकर दर्जनों घर जलकर (Fire In Many House Of Buxar) राख हो गए. इस अगलगी में पांच भैंस और कई बकरियों के भी जल जाने की बात कही गई है. इतना ही नहीं लोगों के घरों में रखी तकरीबन तीन लाख रुपये की धनराशि भी जलकर राख हो गई.

बताया जाता है कि आग की लपटें देख पूरे गांव में अफरातफरी मच गई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक ये आग कई परिवारों के घरों में रखी लाखों रुपये की संपत्ति, नकद और आवश्यक कागजातों को जला चुकी थी.





जानकारी के मुताबिक चुन्नीटांड गांव निवासी निरजंन राम की आवासीय झोपड़ी में चूल्हे से उठी चिंगारी से आग लग गई. आग ने देखते ही देखते आस-पास के ग्यारह अन्य झोपड़ियों और मकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग की भयानक लपटें देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई. ग्रामीणों द्वारा किसी तरह पानी फेंककर आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका.



घटना की जानकारी देते हुए शिक्षक संतोष कुमार ने बताया कि निरंजन राम, रामसुंदर राम, छोटन राम, सरल राम, उदय नारायण राम, चंदन कुमार राम, अक्षयलाल राम, सियाराम राम, जगजीत राम, ददन राम के मकान जले हैं. आग लगने की जानकारी मिलने के बाद सिमरी पश्चिमी जिला पार्षद प्रतिनिधि सुनील सिंह और पंचायत के मुखिया दिनेश पाण्डेय, सरपंच अरविंद कुमार सिंह व जीप सदस्य केदार यादव मौके पर पहुंचे.

इन जन प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवारों को सरकारी मदद दिलाने लिए स्थानीय प्रशासन से मोबाइल पर बात की. वहीं, अंचलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि राजस्व कर्मचारी से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़ित परिवारों को सरकार मदद दी जाएगी.

