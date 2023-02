बक्सर: बिहार के बक्सर में अपराधी बेलगाम (Crime In Buxar) हो गए है. ताजा मामला औधोगिक थाना क्षेत्र के बड़का गांव मानसिंह पट्टी का है. जहां मामूली विवाद में एक व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में अपराधियों ने गोली मार (Dealer shot man in private part in Buxar) दी. जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार औधोगिक थाना क्षेत्र के मानसिंह पट्टी के रहने वाला मनजी पासवान का वहां के डीलर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया.

डीलर पर गोली मारने का लगा आरोप : इसी दैरान डीलर ने मनजी पासवान के प्राइवेट पार्ट में गोली मार दी जिससे वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगे. परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें विश्वामित्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया है जहां उनका इलाज चल रहा है. घायल का इलाज कर रहे विश्वामित्र होस्पिटल के डॉक्टर राजीव झा ने बताया कहा कि- "एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में गोली लगी है. वो इलाज के लिए आये हैं जिसका प्राथमिक उपचार के बाद अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा की गोली अंदर कहां तक गई है. मरीज की स्थिति स्थिर है. अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद विशेष जानकारी दी जाएगी."

घायल की हालत स्थिर : इस घटना की सूचना मिलने के बाद दल बल के साथ अस्पताल पहुचे औधोगिक थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि मनजी पासवान नामक व्यक्ति को गोली लगी है. जिनके द्वारा यह बताया गया है कि डीलर के द्वारा गोली मारी गई है. अभी उनका इलाज चल रहा है. गैरतलब है कि जिले में अपराधी बेलगाम हो गए हैं. होली से पहले ही अपराधियो ने खून की होली खेलनी शुरू कर दिया है. आलम यह है कि अपराधी सड़कों पर लोगों का खून बहा रहे हैं. 26 जनवरी से लेकर अब तक जिले में दो गैंगरेप, दो रेप, के अलावे कई महिला पुरुष का अज्ञात शव भी जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है. बिगड़ती विधि व्यवस्था से एक बार फिर लोग सहम गए है.