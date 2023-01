बक्सर: बिहार के बक्सर में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime In Buxar) है. ताजा घटना में अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को दिन दहाड़े लूट लिया. कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के चौकियां गांव के समीप बाइक सवार अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से 5 लाख 80 हजार रुपए लूट लिए. घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर की है. सीएसपी संचालक ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. घटना की सूचना मिलने पर एसपी मनीष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली.

CSP संचालक से लूट : घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक सीमावर्ती जिले भोजपुर के कारनामेपुर गांव निवासी उमाशंकर सिंह अपनी पत्नी किरण देवी के नाम से गांव पर ही सीएसपी का संचालन करते हैं. उन्होंने बताया कि वह डुमरांव के बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख 80 हजार निकालकर वापस अपने गांव लौट रहे थे. इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकिया गांव के समीप एक बाइक पर सवार तीन की संख्या में अपराधकर्मियों ने उन्हें हथियार का भय दिखाकर रोका और फिर हथियार के बल पर पीठ पर टंगा पिट्ठू बैग उनसे छीन लिया. उसी बैग में रुपये, लैपटॉप तथा अन्य कागजात भी थे.





'घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. पीड़ित से मिली जानकारी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.' - मनीष कुमार, एसपी

जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या : गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही नए एसपी मनीष कुमार ने पदभार ग्रहण किया है. और अपराधी क्राइम कर नए पुलिस अधीक्षक को खुली चुनैती दे रहे हैं. 24 घण्टे पहले जहां जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी (One died in Fight over land dispute in Buxar) गई. वहीं, आज सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े हुए लूट की घटना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है. मारपीट में दोनों ओर से जमकर लाठियां भांजी. इसमें कई लोग घायल हो गए. सभी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.