बक्सर: बिहार के बक्सर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया (change in traffic system started in Buxar) पूरी हो गई है. जिले में कल यानी 26 सितंबर से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव होने (Traffic system is changing in Buxar from tomorrow) वाली है. बक्सर चूकि एक धार्मिक स्थल है, इसलिए यहां अक्सर बाहरी श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है. जिसके चलते यहां आए दिन यातायात में समस्या पैदा हो जाती है. इसी मद्देनजर पिछले कुछ दिनों से प्रशासन, पब्लिक और मीडिया के साथ हुई बैठक में निर्णय के बाद ट्रायल के रूप ट्रैफिक व्यवस्था चलाई जा रही है. ट्रायल में सफलता को देखते हुए सोमवार से इसे पूरी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- बक्सर जेल में SDM ने की छापेमारी, कैदियों में मचा हड़कंप

चलाया जाएगा हेलमेट जांच अभियान: पूरा शहर में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है. ईटीवी भारत से अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि नगर में यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सोमवार से नगर में वन-वे ट्रैफिक सिस्टम (Traffic system in buxar) लागू हो जाएगा, जिसके तहत रामरेखा घाट, पीपरपांती रोड, सिंडिकेट तक एकल मार्ग से वाहनों का परिचालन तथा फिर वापसी में भी एकल मार्ग के द्वारा मॉडल थाना चौक तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त नगर में दोपहिया वाहनों के चालकों के विरुद्ध सघन हेलमेट जांच अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें वाहन के पीछे बैठे लोग अगर हेलमेट नहीं पहने हो तो उनसे भी जुर्माना लिया जाएगा.

इस रूट में नहीं होगीकहीं भी यू-टर्न की व्यवस्था : जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि नगर के प्रबुद्ध नागरिकों,सामाजिक और राजनीतिक संगठन तथा मीडिया ने भी इस योजना पर सहमति जताई थी और इससे बेहतर पहल बताया था. हालांकि उन्होंने कहा कि नगर में स्पीड लिमिट का ध्यान रखना होगा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहनों का परिचालन किया जाएगा. इस रूट में कहीं भी यू-टर्न की व्यवस्था नहीं होगी.

यहां से टर्न लेने की रहेगी छूट: पिपरपती रोड से पुस्तकालय रोड, ठठेरी बाजार,मुनीम चौक से टर्न लेने की छूट रहेगी. अनुमंडल पदाधिकारी के अनुसार नई यातायात व्यवस्था लागू होने पर पर्व त्योहार या किसी भी अवसर पर शहर में लगने वाली जाम और अनियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा. एसडीएम के अनुसार 26 तारीख से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी. ऐसे अगर सोमवार से आपको बक्सर आना है इन नियमों को जान लेना और इनका पालन आवश्यक होगा नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. बैठक के दौरान एसडीपीओ गोरख राम, नगर थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मालाकार और यातयात प्रभारी मुकेश कुमार मौजूद रहे

"काफी समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी किंतु पर्याप्त यातायात पुलिस की संख्या नहीं होने की बजह से इसे लागू नहीं किया जा रहा था अब यातायात पुलिस बल की संख्या भी पर्याप्त हो गई है।पहले यह संख्या 16 थी जो जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के प्रयास से 72 हो गई है." - धीरेंद्र कुमार मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी

यह भी पढ़ें- VIDEO: एक्टर खेसारी और गैंगस्टर संदीप की बातचीत वायरल, बक्सर जेल में बंद है कुख्यात