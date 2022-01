बक्सर: बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं. आए दिन हत्या और लूट जैसी वारदात को बदमाश बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला बक्सर जिले के (Crime In Buxar) सिमरी थाना इलाके का है. जहां, बालू माफियाओं ने (Sand Mafia Vandalized Journalist Car In Buxar) पत्रकार की गाड़ी पर हमला कर दिया और गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की. कार सवार पत्रकार के भाई को पत्रकार समझकर पिटाई की और मोबाइल (Journalist Brother Attacked In Buxar) और सोने की चेन लूट लिया. घटना के बाद पत्रकार के भाई ने सिमरी थाने में लिखित शिकायत की है.

ये भी पढ़ें- बक्सर में शराबी ने किया पुलिस पर कुल्हाड़ी से हमला, जान बचाकर भागे पुलिस वाले

सिमरी थाना क्षेत्र के दुल्हपुर में पत्रकार समझकर प्रेस लिखे वाहन पर अपराधियों ने अचानक हमला बोल दिया, लेकिन गाड़ी में पत्रकार की जगह उनके भाई मौजूद थे. जिन्हें अपराधियों ने मारपीट कर घायल कर दिया और लूट के बाद गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर फरार हो गए.

अपराधियों के हमले में घायल दुल्हापुर पत्रकार गुलशन सिंह के भाई ने लिखित शिकायत सिमरी थाने में की है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोप है कि जिन लोगों ने हमला किया है वो सफेद बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं. हमलावरों को लगा कि वाहन से पत्रकार उनके अवैध कारनामे की रिपोर्टिंग करने आया है.

ये भी पढ़ें- Buxar News: परेशान नियोजित शिक्षक ने DEO ऑफिस के बाहर की आत्मदाह की कोशिश, जानिए वजह..

इस घटना को लेकर पत्रकार के भाई ने आरोप लगाया है कि मामला दर्ज कराने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है. पत्रकार ने बताया कि आरोपियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है. इसलिए पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही है. वहीं, पीड़ित का मामला दर्ज करने से पहले ही बिना जांच किए आरोपियों की तरफ से दिए गए आवेदन पर ही मामला दर्ज कर लिया गया है. इधर आरोपियों के द्वारा लगातार उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं. हालांकि, पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP