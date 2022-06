बक्सर: बिहार के बक्सर में जिंदा कारतूस और हथियार बरामद (Police Recovered Weapons In Buxar) हुए हैं. पुलिस ने छापेमारी कर 38 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, एक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया है. इन हथियारों के साथ पुलिस ने हरियाणा में वांटेड गांजा तस्कर और उसके भाई को गिरफ्तार (Two Acccused Arrested With Weapons In Buxar) किया है. दोनों गांजा तस्करी के काम में संलिप्त रहता था. हरियाणा में वांटेड रह चुके गांजा तस्कर उत्तर प्रदेश के चंदौली और मऊ में गांजा तस्करी मामले में जेल जा चुका है.



एसडीपीओ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस: इस बारे में जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोरख राम ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अहिरौली गांव में गंगा सागर सिंह के पुत्र अजीत कुमार सिंह और रंजीत कुमार सिंह हथियार तस्करी का काम करते हैं. मिली सूचना के आलोक में एसडीपीओ के नेतृत्व में बनी टीम ने तुरंत छापेमारी की. जहां गंगासागर सिंह के घर से 30 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 12 मोबाइल बरामद किये गये हैं. इन हथियारों के साथ दोनों को गिरफ्तार किया गया. एसडीपीओ ने बताया कि अजीत कुमार सिंह पूर्व में गांजा तस्करी के आरोप में उत्तर प्रदेश के मऊ और चंदौली में जेल जा चुका है. इस समय वह हरियाणा में गांजा तस्करी के आरोप में आरोपी है.

अधिकारी थे शामिल: छापेमारी करने वाली टीम में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक अमरनाथ, औद्योगिक थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार, डीआइयू प्रभारी राजेश मालाकार, पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार, विजय शंकर चौधरी, नीतीश कुमार, मनीष कुमार, शशि भूषण, पिंटू, सोनू, धीरज, अनुराग, मनीष और डीआइयू शाखा और औद्योगिक थाने के पुलिस बल शामिल थे.

