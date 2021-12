औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में आपसी विवाद में गोलीबारी (Firing in Dispute in Aurangabad) का मामला सामने आया है. गोलीबारी में एक युवक घायल हो (One Youth Injured in Firing in Aurangabad) गया. जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जमुहार मेडिकल कॉलेज सासाराम रेफर कर दिया. पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास आपसी विवाद में गोली मारकर 25 वर्षीय रंजीत कुमार नाम के एक युवक को घायल कर दिया.

घायल युवक की पहचान कासमा थाना क्षेत्र के गाजी करमा गांव के जय गोविंद कुमार सिंह के पुत्र 25 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में की गई है.

'गांव के ही सकलदीप सिंह के पुत्र धनंजय कुमार उर्फ छोटू सिंह मेरे पास आया और गाली-गलौज करते हुए गोली मार दी. उसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए भाग गया.' - रंजीत कुमार, घायल युवक



'घायल को दाहिने फेफड़े में गोली लगी है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे जमुहार मेडिकल कॉलेज सासाराम में रेफर कर दिया गया. घायल को शरीर आगे में गोली लगने का दाग है लेकिन, पीछे में कोई दाग नहीं है. इससे प्रतीत होता है कि गोली दाहिने फेफड़ा में ही फंसी है.' - डॉ विनोद कुमार सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज, औरंगाबाद

'घायल से फर्द बयान लिया गया है. इसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर छापामारी की जा रही है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जायेगा.' - कांतेश कुमार मिश्रा, औरंगाबाद एसपी

