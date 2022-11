औरंगाबादः बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद गांवों में शराब की बिक्री हो रही है. वहीं शराब तस्करों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि शराब तस्करी के बारे में पुलिस को सूचना देने का आरोप लगाकर दबंगों ने 3 महिलाओं को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल (Women Beaten By Liquor Smugglers In Aurangabad) कर दिया. परिजनों ने किसी तरह से बीच-बचाव कर महिलओं को दबंगों से बचाया. मारपीट का मामला नवीनगर प्रखंड के माली थाना क्षेत्र के कसौटिया गांव की है. इस बारे में माली थानाध्यक्ष पवन कुमार (Mali SHO Pawan Kumar)ने बताया कि कसौटिया गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना घटी है. दोनों तरफ से कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है.

"कसौटिया गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला आया है. दोनों तरफ से कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है. वारदात में घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों पक्षों का बयान लिया जा रहा है, जो भी लोग दोषी होंगे उनपर कार्रवाई की जायेगी"- पवन कुमार, माली थानाध्यक्ष



शराब बिक्री की सूचना देना पड़ा महंगाः सदर अस्पताल औरंगाबाद में इलाज करा रही महिलाओं ने बताया कि कसौटीया गांव में शराब का कारोबार होता है. शराब कारोबार की सूचना हम लोगों ने पुलिस को दी थी, जिसके कारण शराब माफिया आक्रोशित थे. इसी विवाद कर गांव के ही धीरज यादव, जयप्रकाश कुमार, जय राम कुमार, रविंद्र कुमार, राम शंकर कुमार और शिव कुमार ने अचानक धारदार हथियार जमकर मारपीट की.

वारदात से जुड़े आरोपी फरारः मारपीट के दौरान विनय यादव की पत्नी निर्मला देवी, पुत्री शेम्पी कुमारी और मां भवानी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई. सभी घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. वहीं घटना के बाद मामले से जुड़े आरोपी फरार हैं.

