औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में जमीन विवाद (Land dispute in Aurangabad) के कारण दो पट्टीदारों के बीच हिंसक झड़प (Violent clash between two groups in Aurangabad) हुई है. जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों की पहचान मो० मुस्ताख़ के पुत्र मो० इरशाद और इरशाद की पत्नी सबिला खातून एवं पुत्र मो० इबरार के रूप में की गई है. सभी घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल (Aurangabad Sadar Hospital) में भर्ती कराया गया है. मामला सदर प्रखंड के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र (Mufasil police station area of ​​Sadar block) के खैरा मिर्जा पंचायत के बहुआरा गांव की है.

पूर्व से ही चल रहा था विवाद : बताया जा रहा है कि दोनों पट्टीदारों के बीच 6 कट्ठा जमीन के लिए पूर्व से ही विवाद चल रहा था. इसी क्रम में दूसरे पट्टीदार मोहम्मद मुस्ताक, मुस्तकीम जसीम एवं हासिम के द्वारा जमीन के चारों कोना पर पिलर गड़वाया जा रहा था. जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया. दूसरे पक्ष की ओर से सबिला खातून ने पिलर गाड़ने से मना कर दिया. मना करने के बावजूद पहला पक्ष पिलर गाड़ने पर अड़ा रहा और महिला के साथ बदतमीजी करने लगे. इस दौरान बीच बचाव करने गए पति एवं बेटे को लाठी-डंडे, खंती और धारदार हथियारों से जमकर पिटाई कर दी गई. मारपीट के दौरान दोनों पति पत्नी को दलदल में दबाकर पीटा गया.

दोनों पट्टीदारों के बीच हुई हिेसक झड़प: दोनो पट्टीदारों के बीच देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि इसमे कई लोग घायल हो गए. खंती के हमले से इरशाद का सिर फट गया. जबकि सबिला खातून का हाथ टूट गया. इस दौरान उनके बेटे को भी गंभीर चोट आई है. इसके बाद दूसरे पक्ष से मुस्तफा अपने लोगों के साथ उनके घर पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि घटना के बाद दूसरे पक्ष की तरफ से पहले पक्ष के घर में घुसकर उनकी बेटियों को धमकी दिया गया.

छानबीन में जुटी पुलिस: दोनो पट्टीदारों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद पीड़िता के द्वारा मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज करवाया गया है. जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में लग गई हैं. मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजेश कुमार का कहना है कि जांच के बाद दोषी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

"पीड़िता के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। जांच पड़ताल में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा".- राजेश कुमार, मुफस्सिल थानाध्यक्ष

