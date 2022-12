औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने एक (Student going to coaching died in Aurangabad) छात्रा को कुचल दिया है. जिससे छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना औरंगाबाद पटना रोड पर सीमेंट फैक्ट्री के आगे नवनिर्मित पेट्रोल पंप के समीप का है.साइकिल से ट्यूशन पढ़ने औरंगाबाद जा रही छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की. इस घटना के लिए छात्रा के अभिभावकों ने सीमेंट प्लांट को जिम्मेदार ठहराया है.

कोचिंग जा रही छात्रा : छात्रा मंजुराही गांव में रहकर पढ़ाई कर रही थी. वह कोचिंग पढ़ने के लिए साइकिल से औरंगाबाद जा रही थी तभी नवनिर्मित पेट्रोल पंप के समीप हाईवे की तरफ जा रही क्लिंकर लदा ट्रक ने उसे रौंद दिया. मृतक छात्रा की पहचान सलैया थाना क्षेत्र के कोशडिहरा गांव निवासी रामेश्वर यादव की 20 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी के रूप में की गई है. औरंगाबाद के किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज में स्नातक की छात्रा थी. मृतिका घर की एकलौती पुत्री थी.



विरोध में सड़क जाम : छात्रा की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने एनएच 139 को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की. आक्रोशित परिजनों ने बताया कि आए दिन सीमेंट फैक्ट्री के पास गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती है. जिससे आवागमन बाधित हो जाता है. हर दिन दुर्घटना और जाम की समस्या बनी रहती है.

