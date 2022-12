औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत (Suspicious death of pregnant woman in Aurangabad) हो गई है. तिलौथू थाना क्षेत्र के दाउदनगर का ये मामला है. जहां आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट की. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया जहां गंभीर चोट होने की वजह से इस महिला की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. इधर मृतक महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ससुरालवालों को गिरफ्तार किया है.

गर्भवती महिला की मारपीट से मौत: दरअसल यह मामला दाउदनगर के मल्लाह टोली वार्ड संख्या 10 का है. जहां ससुराल वालों ने मिलकर गर्भवती महिला के साथ किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट (Woman Beaten Up By in Laws in Aurangabad) की. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. उसके बाद मायके वालों को इस बात की सूचना दी. मौके पर पहुंचे मायके वालों के वहां पहुंचने से पहले उस गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मृतक महिला की पहचान रीना कुमारी के रुप में की गई है. मौके पर पहुंचे मृतक महिला के पिता महाराजगंज निवासी दीनदयाल चौधरी ने लिखित आवेदन देकर ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.







2012 में महिला की हुई थी शादी: मृतक महिला के पिता ने बताया कि बीते 29 फरवरी 2012 को अपनी बेटी की शादी मनोज कुमार उर्फ भीम के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट किया जाता था. इस बात से वह काफी परेशान रहा करती थी. बीते 12 नवंबर की रात में आरोपी ससुराल वालों ने हमारी बेटी रीना कुमारी के साथ अधिक मारपीट की और प्रताड़ित किया जाने लगा. जिससे उस महिला का अजन्मा संतान खराब हो गया. जिससे उसकी इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई.

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. बीते दिन मृतक महिला के मायके वालों ने आरोपित पति मनोज कुमार उर्फ भीम को पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिया. इधर प्राथमिकी की शिकायत परवाेर दाउदनगर थाना प्रभारी गुफरान अली ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपित पति, सास बरती देवी और ससुर रामदिनेश्वर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है.

