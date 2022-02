औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद (road accident in aurangabad) में एक बार फिर तेज रफ्तार ने कहर बरसाया है. जहां खुर्द थाना क्षेत्र के नरारी में अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक में जोरदार टक्कर (Collision Between Truck And Bike) मार दी. जिससे बाइकसवार तीन लोग गंभार रूप से घायल हो गए. हादसे में दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

ये भी पढ़ेंः औरंगाबाद में हाईवा ने ऑटो को मारी टक्कर, एक की मौत

घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक बाइक से तीन युवक अपने घर कंकेर लौट रहे थे. इसी दौरान नरारी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचल डाला. जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तीसरे घायल युवक को इलाज के लिए बारूण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें: LIVE VIDEO: 'गैंग्स ऑफ भोजपुर'! अवैध बालू खनन में ठांय-ठांय चली गोलियां.. फायरिंग में 2 की मौत

हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नरारीकला खुर्द थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेजा. वहीं घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़ कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान बड़ेम ओपी क्षेत्र के कंकेर गांव निवासी सुशील राजवंशी (22वर्ष), प्रेमचंद बैठा (18वर्ष) और सनोज राजवंशी(20वर्ष) शामिल हैं. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने बताया कि तीनों युवक बाइक से किसी काम के सिलसिले में बारुण गये हुए थे. वहां से काम निपटाने के बाद वे अपने घर कंकेर लौट रहे थे. इसी दौरान नरारी के पास ये हादसा हुआ.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP