औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में जमीन विवाद (Land Dispute In Aurangabad) में भतीजे ने चाचा को गोलियों से भून दिया है. जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में सगे भतीजे ने अपने चाचा को गोली मार दिया है. चाचा को घायल करने के बाद भतीजे ने अपनी चचेरी बहन पर भी तलवार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिसके बाद परिजनों ने आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाये. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. मामला जिले के चपरी गांव की है.

जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को गोली मारी: बता दें, जिले के चपरी गांव में जमीन विवाद को लेकर चाचा और भतीजे में विवाद (Uncle Shot By His nephew At Aurangabad)चल रहा था. इसी बीच चाचा पर भतीजे ने तड़ातड़ गोलियां चला दी. इसके बाद अपने पिता को बचाने के लिए निकली बेटी नेहा पर भी चचेरे भाई ने गुस्से में तलवार से वार किया, जिससे वो जख्मी हो गई. परिजनों ने आसपास के लोगों की मदद से जख्मी हुए पिता को सदर अस्पताल औरंगाबाद में भर्ती कराया. वहां उनकी हालत चिंताजनक है. चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के पश्चात उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया. वहीं घायल अवस्था में बेटी ने बताया कि चचेरे भाई विशाल ने पहले भी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किया था. उसके पास लाइसेंसी बंदूक है, जिससे वह लोगों में भय पैदा करता है.

घायल हुए व्यक्ति की बेटी ने चचेरे भाई पर लगाया आरोप: चचेरे भाई पर आरोप लगाते हुए घायल युवक सिद्धेश्वरी सिंह की बेटी ने कहा कि हमारे पिता को चार गोली सीने में और शरीर के अन्य हिस्सें में मारी गई है. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये हैं. वहीं इस मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से इस विवाद की जानकारी ली उसके बाद मामले की छानबीन में जुटी है.