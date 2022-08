औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने तीन नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी की (Molestation Of Girl Students In Aurangabad) है. जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के अंजनवा मध्य विद्यालय (Anjanwa Middle School of Aurangabad) के हेडमास्टर पर स्कूल की तीन छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इस आरोप के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय में जाकर हंगामा किया. फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इस घटना के बाद स्कूल के हेडमास्टर के ऊपर सोमवार यानी 29 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गयी. आरोपी हेडमास्टर का नाम सत्येंद्र पासवान है जो मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरियावां गांव का रहने वाला है.

'यह मामला 25 अगस्त की है. इस सम्बन्ध में पीड़ित नाबालिग लड़कियों के पिता ने थाने में लिखित शिकायत की है कि अंजनवा सरकारी स्कूल के हेडमास्टर सत्येंद्र पासवान उनकी नाबालिग बच्चियों को बहला-फुसलाकर सरस्वती मुहल्ला स्थित अपने किराये के रूम में ले गया. इस दौरान उसने बच्चियों को डरा-धमकार उसके साथ छेड़खानी करने लगा, जब बच्चियों ने विरोध किया तो चुप रहने की धमकी दी.' - शशि कुमार राणा, मदनपुर थानाध्यक्ष

छात्राओं ने हेडमास्टन पर लगाया छेड़खानी का आरोप : मिली जानकारी के अनुसार बच्चियों ने इसकी शिकायत अपने घर के परिजनों से की. इसके बाद परिजनों के द्वारा मामले की सच्चाई को जानकर मदनपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाया गया है. उनकी शिकायत के आधार पर मदनपुर थाना कांड संख्या- 445/22 के तहत पॉस्को एक्ट-2012 के अंतर्गत आरोपी हेडमास्टर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी गयी है. आरोपी हेडमास्टर अपने घर से फरार है. घटना से नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर घंटों विद्यालय में आरोपी शिक्षक को पकड़ने के लिए प्रदर्शन किया.