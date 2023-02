औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद से रफीगंज मुख्य पथ पर राजोई मोड़ के समीप 2 बाइकों की आपस में (2 bikes collided with each other in Aurangabad) टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र और पोता समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है. वहीं 2 लोगों की हालत चिंताजनक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

ये भी पढ़ें : Aurangabad Crime News: डीजे बजाए जाने को लेकर हुआ विवाद और झड़प, गोली लगने से एक महिला की मौत

रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे: घायलों की पहचान मदनपुर प्रखण्ड के सलैया थाना क्षेत्र के बेला गांव निवासी त्रिवेणी यादव के 52 वर्षीय पुत्र उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव के पुत्र सुधीर कुमार यादव, सुधीर यादव के पुत्र रिशु कुमार एवं ईशु कुमार के रूप में की गई है. घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि पिता, पुत्र, पोता सभी एक ही बाइक पर सवार होकर लपुरा गांव जा रहे थे. सभी लोग अपने रिश्तेदार के घर मुलाकात करने जा रहे थे.

चार लोग घायल: परिवार के लोगों ने बताया कि रिश्तेदार की तबियत ज्यादा खराब थी. जल्दीबाजी में पूरा परिवार एक ही बाइक पर सवार होकर निकल गया. लेकिन जैसे ही रजोई मोड़ के समीप पहुंचा ही था कि सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से जोरदार टक्कर हो गयी. सभी दूर जा कर गिरे. जिसमें पिता, पुत्र, पिता समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.



2 लोगों की हालत चिंताजनक: इस घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसके बाद लोगों ने आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया. जहां उनका इलाज चल रहा है. 2 लोगों की हालत चिंताजनक देखते हुए बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.