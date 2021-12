औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना (Obra police station in Aurangabad) क्षेत्र से पुलिस ने किसी वारदात को अंजाम देने की योजना (Crime in Aurangabad) बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. अपराधियों के कब्जे से तीन देसी कट्टे, तीन जिंदा कारतूस (Arms recovered in Aurangabad), टायर पंक्चर कील तथा 5 मोबाइल फोन जब्त किया गया है. पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें: जानिए कहां हारे मुखिया प्रत्याशी ने वोट नहीं देने पर दी सजा.. पहले पीटा, फिर थूक चटवाई, गिरफ्तार

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी एक स्थान पर एकत्रित होकर किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. यह सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया. इस टीम ने तत्काल वहां छापेमारी की तथा पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. दो अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गये. पुलिस ने मौके से तीन देसी कट्टे, तीन जिंदा कारतूस, टायर पंचर कील तथा 5 मोबाइल बरामद किया.

औरंगाबाद जिले के दाउदनगर के एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी वाहन लुटेरा गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं. दर्जन भर से भी अधिक आपराधिक वारदातों में इनकी संलिप्तता रही है. गिरफ्तार सभी अपराधियों से पूछताछ की जा रही है.

ये भी पढ़ें: शिकायत के बाद नहीं लिया एक्शन तो नपेंगे पुलिस अफसर: औरंगाबाद SP

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP