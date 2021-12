औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिला सदर अस्पताल परिसर स्थित नवजात केयर यूनिट में शॉट सर्किट से एक वार्मर मशीन में अचानक आग लग ( Fire in Aurangabad hospital NCU ward ) गयी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो ( Died One child In NCU ) गई. वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बच्चे की मौत दम घुटने से नहीं हुई है. स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाया. बच्चे का गंभीर हालत में इलाज चल रहा था. बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई है.

बता दें कि औरंगाबाद सदर अस्पताल के एसएनसीयू में यूनिट में आग लगने के बाद धुंआ से भर गया था. स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों की तत्परता की वजह से आनन-फानन यूनिट में भर्ती सभी नवजातों को वहां से हटा लिया गया था, अन्यथा बच्चों की मौत भी हो सकती थी. उस वक्त शिशु नवजात केयर में 22 बच्चे भर्ती थे. लेकिन एक यूनिट में शार्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण पूरी तरह जलकर राख हो गया.

जिले के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आरबी चौधरी ने बताया कि वार्मर मशीन से अचानक तेज आवाज निकली और फिर पूरे यूनिट में धुंआ फैल गया. पूरे वार्ड के बच्चे को नर्सों की मदद से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया गया. वहीं, एक बच्चे की मौत मामले में उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारी से उसकी मौत हुई है. आग लगने से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है.

