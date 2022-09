औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में ट्रेन से गिरकर अधेड़ की मौत (Man Dies After Falling From Train In Aurangabad) हो गई. जिले के फेसर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन अंतर्गत पूर्वी गुमटी पर देर शाम की यह घटना है. वहीं, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव को नजदीकी थाने के हवाले कर दिया है. जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी है.



ट्रेन से गिरकर व्यक्ति की मौत: दरअसल यह मामला जिले के फेसर इलाके का है, जहां फेसर रेलवे स्टेशन (Accident On Phesar Railway Station) के पूर्वी क्षोर पर ट्रेन से गिरने के बाद अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया है. हालांकि पुलिस ने हादसे के शिकार व्यक्ति की शिनाख्त के लिए कोशिश में जुटी है. हालांकि अब तक पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराकर 72 घंटों तक पहचान के लिए थाना परिसर में रखा गया है. जिसके बाद पुलिस विभिन्न जगहों पर भी संपर्क कर उस व्यक्ति की पहचान में पुलिस जुटी है.



थानाध्यक्ष डॉ. रामविलास प्रसाद यादव ने बताया कि "एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन हादसे में मौत हो गई है. जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है. शव की शिनाख्त नहीं होने की स्थिति में 72 घंटे बाद मृतक के परिजन नहीं पहुंचते हैं, तो शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा".