भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले (Crime In Bhojpur) के सिकरहटा थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव में शनिवार की दोपहर एक (Youth Shot By His Friend In Bhojpur) दोस्त द्वारा अपने ही दोस्त को गोली मारने का मामला सामने आया है. जख्मी युवक को एक (Youth Injured After Being Shot In Bhojpur) गोली बाएं पैर में जांघ एवं दूसरी गोली बाएं हाथ में केहुनी पर लगी है. जिससे वह गंभीर रुप से जख्मी हो गया है, उसे इलाज के लिए पीरो पीएचसी से आरा के निजी अस्पताल लाया गया. मामूली विवाद में दोस्त को गोली मारने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

मिली जानकारी के अनुसार जख्मी युवक सिकरहटा थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव निवासी रमेश पांडेय का 21 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार पांडेय है. घटना के संबंध में बताया गया कि, गांव के ही एक युवक से उसकी कई वर्षों से दोस्ती थी, लेकिन किसी कारण करीब छह माह से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी. शनिवार की दोपहर जब पिंटू कुमार पांडेय अपने घर की महिलाओं के साथ बाजार की ओर जा रहा था, तभी उसका दोस्त डिलीवरी ब्वॉय के साथ डिलेवरी चार्ज को लेकर बहस कर रहा था. जिसे देख वह वहां रुक गया और उसे समझाने लगा. इसी बात को लेकर उसने उसे ताबातोड़ दो गोली मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है.

मामूली विवाद में दोस्त ने ही दोस्त को मारी गोली

बता दें कि, सिकरहटा थाना इंचार्ज ने बताया कि, आरोपी युवक जख्मी युवक का दोस्त था. लेकिन कुछ दिनों से दोनों के बीच बातचीत बंद था और जख्मी युवक बाजार की ओर जा रहा था. तभी आरोपी युवक द्वारा डिलीवरी ब्वॉय के साथ बहस किया जा रहा था. जिसे देखकर युवक उसे समझाने लगा. इसी बात को लेकर उसने उसे गोली मार दी है. हालांकि, पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है.

