भोजपुर: बिहार में सड़क हादसा (Road Accident In Bihar) थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के आरा-पटना मुख्य मार्ग (Accident In Arrah Patna Main Road) पर दर्दनाक घटना घटी है. कुल्हड़िया के समीप तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर में बाइक पर सवार दो युवक जख्मी हो गए. इनमें से एक की मौत (Youth Died In Road Accident) हो गई है.

घटना के बाद आनन-फानन में इलाज के युवकों को कोइलवर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया जा रहा था. इसी बीच एक युवक की रास्ते मे ही मौत हो गई. दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है. जख्मी युवक का कोइलवर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार किया गया लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव निवासी रमेश सिंह का 34 वर्षीय पुत्र अमित सिंह व राधेश्वर प्रसाद सिंह का 35 वर्षीय पुत्र विकास कुमार सिंह बाइक से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान इन दोनों पर रफ्तार का कहर टूट पड़ा. घर लौटने के दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.

दोनों बाइक सवार युवक गिर पड़े. एक की मौत और एक युवक के जख्मी होने के कारण इलाके में सन्नाटा पसरा है. वहीं, घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे सड़क जाम किया. आक्रोशित काफी देर तक हंगामा करते रहे. मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई. हालांकि 2 घंटे बाद सड़क जाम हटा लिया गया.

