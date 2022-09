आरा: बिहार के आरा में सड़क हादसा (Road Accident In Arrah) हुआ है. स्टेट हाइवे पर बाइक और तेज रफ्तार ट्रक (Bike and Truck Collision in Arrah) की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है. हादसे के बाद स्थानीय लोग ने घायल युवक को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया. जहां अस्पताल में मौजूद चिकित्सक ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया. दुर्घटना जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के नगरांव गांव के पास आरा-सासाराम स्टेट हाइवे पर हुई है.

दोस्तों के साथ डैम घूमने जा रहा था युवक: जानकारी के अनुसार मृत युवक अपने चार-पांच दोस्तों के साथ अलग-अलग बाइक पर सवार होकर आरा से रोहतास जिला स्थित करचम डैम घूमने के लिए जा रहा था. तभी इसी बीच चरपोखरी थाना क्षेत्र के नगरांव मोड़ के पास विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक से मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई. जिसमें आकाश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मोनू कुमार बुरी तरह से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मानें तो घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया है.

घायल युवक का चल रहा इलाज: मृतक रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी उमेश सिंह का 20 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार बताया जा रहा है. जो हाल फिलहाल आरा के नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा मोहल्ले में अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान पर रहता था. जबकि इस दुर्घटना में घायल युवक नवादा थाना के बहिरो गांव निवासी जितेंद्र महतो के 20 वर्षीय पुत्र मोनू कुमार बताया जा रहा है. जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है.

