भोजपुर: बिहार के भोजपुर में घरेलू विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला जिले के उदवंतनगर थाना (Bhojpur Udwantnagar Police Station) क्षेत्र के सरथुआ गांव में का है. यहां एक युवक की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बुधवार को उसके घर से शव को बरामद किया गया. पीड़ित परिजनों ने हत्या करने का आरोप मृतक के ही दो सालों पर लगाया है. मामले में मृतक की दादी जसरानो कुंवर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. प्राथमिकी में मृतक के दो साले के अलावा सास व पत्नी को आरोपित किया गया है. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी ममता देवी को षडयंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान उदवंतनगर थाना क्षेत्र के सरथुआ गांव निवासी भगन साव के 26 वर्षीय पुत्र दयानंद साव के रूप में हुई है.

पुलिस और मृतक के परिवारों वालों के अनुसार, घटना इस प्रकार बताया गया कि दयानंद साव और उसकी पत्नी ममता देवी के बीच बीते शनिवार की रात किसी बात को लेकर झगड़ा (Husband Dies In Fight Between Husband And Wife In Bhojpur) हुआ था. जिसमें दोनों के बीच मारपीट भी हुई. इसके बाद पत्नी ममता देवी ने अपने मायके में फोन करके इस झगड़े के बारे में बताया और दो भाई और मां को घर पर बुलाया. जिसके बाद तीन लोगों घर पहुंचकर दयानंद साव की जमकर पिटाई कर दी. जिसमें वे गंभीर रूप से जख्मी हो गया. पति की हालत गंभीर होने के बाद पत्नी अपने चार बच्चों को लेकर मायके आ गई थी. वहीं, आस पास के लोगों ने दयानंद को इलाज के लिए सरथुआ गांव के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां दो दिन इलाज के दौरान मंगलवार की दोपहर काे उसने दम तोड़ दिया.

इस मामले में उदवंतनगर थाना में मृतक के बुजुर्ग दादी के फर्द बयान पर मृतक की पत्नी, दो भाई और सास पर एफआईआर दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी पत्नी ममता देवी को हिरासत में ले लिया है. दूसरी तरफ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए आरा सदर अस्पताल में लाया गया. चिकित्सकों की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के हवाले कर दिया. वहीं दयानंद की मौत की सूचना मिलने के बाद भाई छोटू और माता-पिता राजकोट से चल दिए हैं. मतृक दयानंद साव का ससुराल संदेश थाना क्षेत्र के जमुआंव गांव में है. मृतक के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं.

रिश्तेदारों ने बताया कि दयानंद साव नशा करता था. इसको लेकर पत्नी से कई बार मारपीट भी करता था. हर बार पत्नी मायके से लोगों को बुलाकर दयानंद की पिटाई करवाती थी. इसको लेकर तीन बार उदवंतनगर को सूचना भी दिया गया. लेकिन पुलिस दरवाजे तक आकर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कोई नतीजा निकला. मामले को लेकर पुलिस सही समय पर संज्ञान लेती तो ऐसी घटना नहीं होती. हालांकि हिरासत में ली गई पत्नी से मामले में पूछताछ की जा रही है. वहीं बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है.

