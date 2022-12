भोजपुर: बिहार के भोजपुर में पति के हत्या के महीने भी नही बीते और पत्नी दोबारा नगर अध्यक्ष की चुनाव जीतकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल (Example Of Women Empowerment In Bhojpur) पेश की है. हम बात कर रहे हैं भोजपुर के शाहपुर नगर पंचायत की जहां आज से ठीक 22 दिन पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जुगनू देवी (Nagar Panchayat President Jugnu Devi) के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पति मंटू सोनार की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राजनीतिक विवाद के कारण हुए पति की हत्या के बाद भी जुगनू देवी हिम्मत नही हारी और शाहपुर से एक बार फिर नगर अध्यक्ष पद की चुनाव जीत कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर दी.

पति की हत्या के बाद पत्नी ने जीता चुनाव : बीते रविवार 18 दिसम्बर को हुए चुनाव के बाद आज आरा में हुए मतगणना में 679 वोट से जुगनू देवी जीत गईं. जीत के बाद भी हांलांकि जुगनू देवी के चेहरे पर मायूसी छाई रही. पति की मौत के आगे नगर अध्यक्ष पद की जीत उनके लिए कोई खास मायने नही रखती. बता दें कि 28 नवम्बर के दिन घर के बाहर बैठे मंटू सोनार की ताबड़तोड़ चार गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व से राजनीतिक दुश्मनी के कारण नगर अध्यक्ष पति की हत्या सुपारी दे कर करवाई गई थी.

जीत के बाद भी जुगनू देवी की चेहरे पर छाई रही मायूसी : हत्या का षड्यंत्र आरा जेल से किया गया था और सुपारी किलर को 6 लाख की सुपारी दे कर पूर्व नगर अध्यक्ष मंटू सोनार की हत्या कराई गई थी. लेकिन आज मृतक पूर्व नगर अध्यक्ष की पत्नी ने जीत हासिल कर पूरे जिले में अपना लोहा मनवा लिया. हर तरफ विजेता जुगनू देवी की चर्चा हो रही है. बिहार नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद नगर अध्यक्ष जुगनू देवी शाहपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल हाथ जोड़ कर लोगों से आशीर्वाद लिया और लोगों को धन्यवाद दिया.