भोजपुर (आरा): घटना के बारे मेंं बताया गया है कि पीरो प्रखंड में कार्यपालक सहायक के पद पर तैनात विकास कुमार उर्फ बलिराम कुमार गुरुवार को अपने घर से निकल कर गांव के दियारा क्षेत्र में सब्जी खरीदने जा रहे थे. इसी बीच खेत में लगे तार से स्पर्श कर गए (touched by the wire in the field) तार में करंट प्रवाहित था जिससे मौके पर ही उनकी मौत (Executive assistant died)हो गई.

जानवरों से बचाने के लिए बाड़े के तार में प्रवाहित किया था करंट : मौत की जानकारी मिलते ही इमादपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. विकास के परिजन ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने सब्जी के खेत को जानवरों से बचाने के लिए (To protect the vegetable field from animals) खेत को तार से घेर कर रखा था और उसमें करंट प्रवाहित किया था. उसी के स्पर्श से कार्यपालक सहायक की मौत हो गई.

खेत मालिक के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी एफआइआर: विकास पीरो प्रखंड में तिलाठ पंचायत के कार्यपालक सहायक के पद पर तैनात थे.घटना के बाद परिजन समेत कार्यालय में मातम पसरा है. मृतक के परिजनों ने बताया कि खेत मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी ताकि गांव के किसी अन्य व्यक्ति की जान इस तरह से नहीं जाए.

