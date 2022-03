भोजपुर: भोजपुर जिले के कोईलवर थाना (Koilwar police station of Bhojpur district) क्षेत्र के एक विचाराधीन कैदी की मौत (Undertrial Prisoner Death in Bhojpur) के बाद जमकर हंगामा हुआ. कैदी की मौत की खबर सुनते ही उसके परिजन आक्रोशित होल गये. उन्होंने थाने का घेराव कर दिया. इसके साथ ही आरा-पटना मुख्य मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित कर दिया. पटना-बक्सर फोरलेन करीब 5 घंटे तक जाम (Patna Buxar four lane jam) रहा. प्रदर्शनकारी दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई और 5 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे थे.

जानकारी के अनुसार पूर्व के शराब मामले में गिरफ्तार कोईलवर नगर पंचायत के वार्ड 5 निवासी अर्जुन राम उर्फ अर्जुन मुसहर को 9 मार्च को पुलिस ने मद्य निषेध के एक मामले गिरफ्तार किया था. जेल भेजे जाने के दिन से अर्जुन तीन दिन से अस्पताल में भर्ती था. आरोप है कि अर्जुन के अस्पताल में भर्ती होने की खबर उसके परिजनों को नहीं दी गयी. उसकी मौत होने के बाद सूचना दी गयी जिससे वे आक्रोशित हो गये और सड़क जाम कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि अर्जुन की मौत कैद में पुलिस पिटाई से हुई है. मौके पर पहुंचे जिले के एएसपी हिमांशु के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद जाम खत्म हुआ. इस दौरान जाम के कारण पटना-बक्सर फोरलेन पर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

