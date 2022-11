भोजपुर: बिहार के भोजपुर में जेडीयू नेता के भतीजा की हत्या (Bhojpur Crime News) मामले में शाहबाद डीआईजी क्षत्रनिल सिंह (Shahbad DIG Kshatranil Singh) परिजनों से मिलने आरा पहुंचे. घटना स्थल पर पहुंच खुद पूरे मामले की जानकारी ली. इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार भी मौजूद रहे. लगातार हो रहे हत्या के मामले में डीआईजी क्षत्रनिल सिंह एक्शन लेते हुए नगर थाना इंस्पेक्टर अनिल सिंह को सस्पेंड कर दिए. बता दें कि हथियारबंद अपराधियों ने शिवगंज में पिता-पुत्र को गोली मार दी थी. जिसमें पुत्र आकाश पटेल की मौके पर मौत हो गई (JDU Leader Nephew Murdered In Bhojpur) थी. इस बाबत आज परिजनों ने शव के साथ सड़क भी जाम कर दिए थे.

डीआईजी क्षत्रनिल सिंह मृतक के परिजनों से मिले : मृतक के परिजन नगर थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे. जिसके बाद एएसपी हिमांशु के आश्वासन के बाद सड़क पर से जाम को हटाया था. उसके बाद आज शाम डीआईजी क्षत्रनिल सिंह आरा पहुंचे, जहां पीड़ित परिजनों से मिलने शिवगंज पहुंचे. उन्होंने परिजनों से मिलकर उनकी सारी बातों को ध्यान से सुना और नोट किये. उसके बाद घर के पास मौजूद घटना अस्थल का भी निरीक्षण किया और वहां मौजूद परिजनों से एक-एक घटनाक्रम की जानकारी ली.

DIG ने घटना स्थल पर पहुंचकर की जांच : शाहबाद डीआईजी क्षत्रनिल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी उनको मिली. जिसके बाद वो आरा पहुंचे और खुद केस की स्टडी करते हुए जांच पड़ताल किये हैं. जिसमें जो आरोप थाना प्रभारी पर लगा था उसमें नगर थाना इंसपेक्टर अनिल सिंह दोषी पाए गए. उसी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. वही आरा में हो रहे लगातार हत्या के मामले में डीआईजी ने बताया कि

'इस कांड में सभी दोषियों की पहचान कर ली गई है. बहुत जल्द सबकी गिरफ्तारी हो जायेगी. फायरिंग और हत्या की लगातार हो रहे घटना को ले कर मेरे द्वारा समीक्षा बैठक की गई है. जिसमें एसपी, डीएसपी और कई थाना अध्यक्ष मौजूद थे. सबसे गहन बातचीत हुई है और रोडमैप तैयार किया गया है जो कि बहुत जल्द ग्राउंड पर भी दिखेगा.' - क्षत्रनिल सिंह, डीआईजी, शाहबाद रेंज

भोजपुर में हुई थी JDU नेता के भतीजे की हत्या : गौरतलब है कि भोजपुर में बीते शनिवार को अपराधियों ने पिता-पुत्र पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. जिसमें पुत्र आकाश पटेल की मौके पर ही मौत हो गयी थी. जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हुआ है. ये घटना नगर थाना क्षेत्र के शिवगंज में हुई थी. मृतक आकाश जेडीयू नेता का भतीजा है. रविवार को मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Road Jam In Protest Against Murder In Bhojpur) की. इधर, डीआईजी क्षत्रनिल सिंह ने नगर थाना के इंस्पेक्टर और हरिजन थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया.