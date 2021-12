भोजपुर: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग एक्शन (Vigilance department in Action) में हैं. भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है. इसी कड़ी में निगरानी विभाग की टीम ने भोजपुर में एक बड़ी कार्रवााई की है. राजस्व विभाग के रिश्वतखोर कर्मचारी को रिश्वत के 50 हजार रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है. उसने एक व्यक्ति से जमीन का म्यूटेशन कराने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत (Demanded Bribe for Land mutation in Bhojpur) मांगी थी.

इस बात की जानकारी देते हुए निगरानी डीएसपी अरुण पासवान ने बताया कि गिरफ्तार राजस्व कर्मी वीरेंद्र पासवान ने जगदीशपुर प्रखंड के बभनियाव (Bhaniyav of Jagdishpur Block) निवासी लालजी सिंह से तीन कट्ठा से ज्यादा जमीन का म्यूटेशन करने के एवज में 50 हजार रुपये बतौर रिश्वत मांगे थे. इसकी जानकारी जमीन के मालिक ने निगरानी को 5 दिन पहले दी थी.

निगरानी ने पूरे मामले का सत्यापन करने के बाद आज अपना जाल बिछाते हुए जगदीशपुर अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मी वीरेंद्र पासवान को अंचल कार्यालय परिसर से रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार करने के बाद निगरानी की टीम राजस्व कर्मी को आरा लायी. यहां कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निगरानी की टीम उसे लेकर पटना चली गई.

