भोजपुर: बिहार में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला (Criminal Incidents in Bihar) थमने का नाम नहीं ले रहा है. निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी अपराधियों के निशाने पर हैं. भोजपुर में चौरी थाना (Chauri police station in Bhojpur) क्षेत्र के डिलिया लख के पास पहले से घात लगाये अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य मुकेश सिंह को गोली मारी (Panchayat Samiti member shot in Bhojpur) है. डिलिया पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य मुकेश सिंह के दाहिने पैर में गोली लगी है. जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए. सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

घायल मुकेश कुमार जोंगा खरैचा गांव निवासी इंद्रदेव सिंह के पुत्र हैं. घटना के संबंध में मुकेश सिंह के परिजनों ने बताया कि वह बाइक से अपने बहन के यहां भिखनपुरा गांव जा रहे थे. इसी बीच डिलिया और खरैचा गांव बीच में तीन अज्ञात व्यक्ति गमछा से मुंह ढके हुए खड़े थे. जैसी मुकेश वहां पहुंचे, अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी. मुकेश को गोली मारने के बाद अज्ञात अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग भी की.

परिजनों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची चोरी थाने पुलिस वारदात की जांच में जुट गई. सदर अस्पताल में मुकेश सिंह से मिलने के लिए कई राजनीति दलों के प्रतिनिधि पहुंचे. इस मामले में पुलिस ने बताया कि अब तक जख्मी पंचायत सदस्य समिति ने एफआईआर का आवेदन नहीं दिया गया है. पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है.

